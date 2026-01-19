Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Беларусь приняла предложение США войти в Совета мира

    19 января, 2026
    • 18:53
    Президент Беларуси Александр Лукашенко принял предложение США подключиться к Совету мира по Газе.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Беларуси.

    Отмечается, что в предложении президента США Дональда Трампа Александру Лукашенко Беларуси предлагается стать государством-учредителем Совета мира по управлению сектором Газа.

    "Мы высоко ценим, что американская сторона видит Беларусь государством, готовым взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира, инвестировать в безопасное и процветающее будущее для грядущих поколений. Предложение было положительно воспринято президентом Республики Беларусь", - отметило ведомство.

    В МИД Беларуси выразили надежду, что Совета мира расширит свои рамки и полномочия далеко за пределы предлагаемого в инициативе мандата: "Это позволит ей активно участвовать в глобальных процессах по урегулированию любых международных конфликтов, что, в конечном итоге, поспособствует построению новой архитектуры безопасности".

