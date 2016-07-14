Президент Азербайджана: SOCAR вложила более 200 млн. долларов инвестиций в Украину

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) вложила более 200 млн. долларов инвестиций в Украину. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с находящимся в Баку с официальным визитом президентом Украины Петром Порошенко.

Президент Азербайджана отметил, что азербайджанская компания SOCAR активно работает на украинском рынке, открыла на территории страны более 60 автозаправочных станций.