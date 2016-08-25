Премьер-министр Турции посетит Азербайджан

Баку. 25 августа. REPORT,AZ/ Сегодня в головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась встреча президента компании Ровнага Абдуллаева и главы азербайджанского представительства Türkiyə Petrolleri A.O (TPAO) Салихи Дюндар.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи президент SOCAR был проинформирован о проведении в Баку в октябре этого года очередного съезда Союза инженеров и архитекторов тюркского мира. Отмечено, что в этом году съезд будет посвящен памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Союз инженеров и архитекторов тюркского мира объявил 2016 год годом изучения наследия Гейдара Алиева.

На мероприятии под названием “Мегапроекты в энергетике и транспорте” ожидается участие премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма. Отмечено, что Оргкомитетом принято решение пригласить президента SOCAR Ровнага Абдуллаева на съезд в качестве почетного члена Союза инженеров и архитекторов тюркского мира. С.Дюндар вручила Р.Абдуллаеву приглашение, подписанное генсекретарем Союза Ильясом Демирчи. Р.Абдуллаев выразил благодарность гостье.