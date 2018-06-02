Премьер-министр Болгарии примет участие в церемонии официального открытия TANAP

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пригласил своего болгарского коллегу Бойко Борисова на официальную церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Как сообщает Report, об этом сообщило турецкое правительство.
Согласно сообщению, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в ходе телефонного разговора пригласил болгарского коллегу Бойко Борисова посетить церемонию открытия Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Б.Борисов принял приглашение.
Напомним, что открытие TANAP состоится 12 июня.
Aynur BayramovaАвтор новости
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