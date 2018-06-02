 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Премьер-министр Болгарии примет участие в церемонии официального открытия TANAP

    Его пригласил премьер-министр Турции

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пригласил своего болгарского коллегу Бойко Борисова на официальную церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).

    Как сообщает Report, об этом сообщило турецкое правительство.

    Согласно сообщению, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в ходе телефонного разговора пригласил болгарского коллегу Бойко Борисова посетить церемонию открытия Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Б.Борисов принял приглашение.

    Напомним, что открытие TANAP состоится 12 июня.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi