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Представлены новые планы по транспортировке водорода по TAP

Представлены новые планы по транспортировке водорода по TAP В рамках интегрированного проекта White Dragon международная транспортировка и экспорт водорода по газопроводу TAP из Греции в Италию будут изучены в качестве будущей потенциальной цели
Энергетика
20 мая 2021 г. 15:12
Представлены новые планы по транспортировке водорода по TAP

Благодаря проекту White Dragon ("Белый Дракон") использование углеводородов в энергосистеме Греции может быть полностью прекращено.

Как передает Report со ссылкой на греческую прессу, об этом говорится в сообщении консорциума, который управляет проектом,

Сообщается, что консорциум энергетических компаний Греции представил планы по масштабному водородному проекту White Dragon. В проект входят Advent Technologies, Hellenic Petroleum, TAP AG и другие компании.

Греция хочет создать мощности для хранения газа, поскольку она готовится к поэтапному отказу от угольной генерации к 2030 году, заменив часть выбывающих мощностей газовыми станциями. Страна также должна стать центром региональных поставок газа с запуском Трансадриатического газопровода (TAP), поставляющим азербайджанский газ в Европу, и потенциальным газовым сообщением с Болгарией.

Разработчики проекта заявили, что они будут использовать возобновляемую электроэнергию для производства зеленого водорода путем электролиза для получения энергии и тепла. В планы также могут войти отдельный водородный трубопровод.

Ожидается, что в рамках интегрированного проекта White Dragon международная транспортировка и экспорт водорода по газопроводу TAP из Греции в Италию будут изучены в качестве будущей потенциальной цели.

Разработчики предполагают, что стоимость проекта составит около 9,8 млрд долларов США. В случае одобрения европейскими и греческими властями проект перейдет от планирования исследований и разработок в 2022 году до заключительных этапов проектирования к 2029 году.

Напомним, что проект White Dragon основан на технологии "зеленого водорода". Топливо получается из воды с использованием электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников. При этом этот водород предполагается прокачивать по газопроводам. Проект предназначен для центрального отопления, экспорта по TAP и заправки автобусов, а также грузовых автомобилей.

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Версия на английском языке New plans submitted for hydrogen transportation via TAP 
Версия на азербайджанском языке TAP ilə hidrogenin nəqli ilə bağlı yeni planlar təqdim edilib

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