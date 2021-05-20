Представлены новые планы по транспортировке водорода по TAP

В рамках интегрированного проекта White Dragon международная транспортировка и экспорт водорода по газопроводу TAP из Греции в Италию будут изучены в качестве будущей потенциальной цели

Благодаря проекту White Dragon ("Белый Дракон") использование углеводородов в энергосистеме Греции может быть полностью прекращено.

Как передает Report со ссылкой на греческую прессу, об этом говорится в сообщении консорциума, который управляет проектом,

Сообщается, что консорциум энергетических компаний Греции представил планы по масштабному водородному проекту White Dragon. В проект входят Advent Technologies, Hellenic Petroleum, TAP AG и другие компании.

Греция хочет создать мощности для хранения газа, поскольку она готовится к поэтапному отказу от угольной генерации к 2030 году, заменив часть выбывающих мощностей газовыми станциями. Страна также должна стать центром региональных поставок газа с запуском Трансадриатического газопровода (TAP), поставляющим азербайджанский газ в Европу, и потенциальным газовым сообщением с Болгарией.

Разработчики проекта заявили, что они будут использовать возобновляемую электроэнергию для производства зеленого водорода путем электролиза для получения энергии и тепла. В планы также могут войти отдельный водородный трубопровод.

Ожидается, что в рамках интегрированного проекта White Dragon международная транспортировка и экспорт водорода по газопроводу TAP из Греции в Италию будут изучены в качестве будущей потенциальной цели.

Разработчики предполагают, что стоимость проекта составит около 9,8 млрд долларов США. В случае одобрения европейскими и греческими властями проект перейдет от планирования исследований и разработок в 2022 году до заключительных этапов проектирования к 2029 году.

Напомним, что проект White Dragon основан на технологии "зеленого водорода". Топливо получается из воды с использованием электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников. При этом этот водород предполагается прокачивать по газопроводам. Проект предназначен для центрального отопления, экспорта по TAP и заправки автобусов, а также грузовых автомобилей.