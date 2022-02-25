Правительство Италии планирует увеличить поставки газа из других стран

Правительство Италии в связи с санкциями против России, введенными из-за боевых действий со стороны РФ, планирует увеличить поставки газа из других стран.

Правительство Италии в связи с санкциями против России, введенными из-за боевых действий со стороны РФ, планирует увеличить поставки газа из других стран.

Как передает Report, об этом заявил премьер страны Марио Драги.

"Правительство работает над подготовкой всех необходимых мер для более эффективного преодоления возможного энергетического кризиса. Мы надеемся, что эти планы будут не нужны, но мы не можем быть застигнуты врасплох", — заявил он в ходе специального информационного сообщения в Палате депутатов.

По его словам, чрезвычайные меры включают в себя большую гибкость в потреблении газа, приостановки в промышленности и правила потребления газа в теплоэлектрической сфере, где при этом действуют меры по снижению нагрузки. Правительство страны также работает над увеличением альтернативных поставок: "Мы намерены увеличить импорт сжиженного природного газа по другим маршрутам, например, из США", — сказал премьер.

При этом, отметил премьер, средством борьбы c кризисом в энергетике может быть решение об открытии в Италии угольных электростанций, от которых страна ранее отказалась. Целью этого, заявил Драги, является ликвидация краткосрочного возможного дефицита.