Возросло число нефтегазовых буровых установок в мире в 2018 году

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2018 году увеличилось второй год подряд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В прошлом году показатель повысился до 2211 по сравнению с 2029 в 2017 году.

В США количество установок в прошлом месяце выросло на 1 относительно ноября и составило 1078, в то время как в Канаде рухнуло на 57, до 141 (минимум с мая 2018 года). Таким образом, на долю Северной Америки в настоящее время приходится 54,3% работающих в мире буровых против 56,3% в ноябре.

Количество буровых за минувший месяц в Европе увеличилось на 12 - до 95 (максимум с мая 2017 года), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 9, до 231 (самый высокий уровень с марта 2015 года), в Латинской Америке - на 8, до 197, в Африке - на 5, до 108. Между тем на Ближнем Востоке число установок не изменилось - 394.