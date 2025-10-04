Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Нефтегазовый сектор Азербайджана обеспечил более 835 млн манатов поступлений в I полугодии

    Энергетика
    • 04 октября, 2025
    • 16:48
    Нефтегазовый сектор Азербайджана обеспечил более 835 млн манатов поступлений в I полугодии

    В Азербайджане поступления платежей от добывающей промышленности в I полугодии 2025 года составили 3 млрд 469,4 млн манатов, что на 16,7 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    Как передает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), ключевыми драйверами роста стали: добыча нефти – 692,9 млн манатов и услуги в сфере добычи нефти и природного газа – 142,6 млн манатов.

    Таким образом, поступления от платежей в добывающей промышленности составили 1 млрд 378,3 млн манатов в I квартале и 2 млрд 091,1 млн манатов во II квартале, что соответствует росту на 20,4 % и 30,7 % соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

    Во II квартале основной прирост поступлений был обеспечен за счет добычи нефти (415,6 млн манатов) и оказания услуг в сфере добычи нефти и природного газа (52,4 млн манатов).

