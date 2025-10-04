Azərbaycanda 6 ayda neft və qaz hasilatı və xidmətlərindən daxilolmalar 835 milyon manatı ötüb

İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Energetika
    • 04 oktyabr, 2025
    • 16:22
    Bu ilin I yarısında Azərbaycanda mәdәnçıxarma sәnayesi üzrә ödәniş daxilolmaları 3 milyard 469,4 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünə nisbətən 16,7 % çoxdur.

    6 ayda artıma əsas töhfәləri xam neft hasilatı (692,9 milyon manat) vә neft vә tәbii qaz hasilatı sahәsindә xidmәtlәrin göstәrilmәsi (142,6 milyon manat) qrupları verib.

    Beləliklə, I rübdə mәdәnçıxarma sәnayesi üzrә ödәniş daxilolmaları 1 milyard 378,3 milyon manat, II rübdə isə 2 milyard 091,1 milyon manat olub, Bu da, illik müqayisədə müvafiq olaraq 20,4 % və 30,7 % artım deməkdir.

    II rübdə artım әsasәn xam neft hasilatı (415,6 milyon manat) vә neft vә tәbii qaz hasilatı sahәsindә xidmәtlәrin göstәrilmәsi (52,4 milyon manat) qrupları hesabına formalaşıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı neft-qaz hasilatı ödәniş daxilolmaları
    Нефтегазовый сектор Азербайджана обеспечил более 835 млн манатов поступлений в I полугодии

