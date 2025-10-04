Azərbaycanda 6 ayda neft və qaz hasilatı və xidmətlərindən daxilolmalar 835 milyon manatı ötüb
- 04 oktyabr, 2025
- 16:22
Bu ilin I yarısında Azərbaycanda mәdәnçıxarma sәnayesi üzrә ödәniş daxilolmaları 3 milyard 469,4 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünə nisbətən 16,7 % çoxdur.
6 ayda artıma əsas töhfәləri xam neft hasilatı (692,9 milyon manat) vә neft vә tәbii qaz hasilatı sahәsindә xidmәtlәrin göstәrilmәsi (142,6 milyon manat) qrupları verib.
Beləliklə, I rübdə mәdәnçıxarma sәnayesi üzrә ödәniş daxilolmaları 1 milyard 378,3 milyon manat, II rübdə isə 2 milyard 091,1 milyon manat olub, Bu da, illik müqayisədə müvafiq olaraq 20,4 % və 30,7 % artım deməkdir.
II rübdə artım әsasәn xam neft hasilatı (415,6 milyon manat) vә neft vә tәbii qaz hasilatı sahәsindә xidmәtlәrin göstәrilmәsi (52,4 milyon manat) qrupları hesabına formalaşıb.