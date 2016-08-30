Посол: Мы ожидаем начала масштабных работ по строительству TAP в Италии

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Ожидается начало масштабных работ по реализации проекта Трансадриатического газопровода (ТАР) в Италии. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо.

Комментируя вопрос о работах по реализации проекта ТАР, посол Дж.Кутильо заявил, что после начала работ в Греции и Албании с мая уже начаты определенные предварительные работы и в Италии, и "мы в скором времени ожидаем начала масштабных работ в этом направлении как в море, так и на берегу".

По его словам, в 2016 году наблюдается определенный спад в товарообороте между Италией и Азербайджаном.

Как отметил посол, такой спад прогнозировался, учитывая общую экономическую ситуацию в Азербайджане после падения цен на нефть: "По сравнению с показателями первой половины этого года, во второй половине мы ожидаем восстановление показателей. В первой половине 2016 года наблюдался 50%-ный спад по сравнению с прошлым годом".

При этом дипломат отметил, что Италия по-прежнему остается самым крупным торговым партнером Азербайджана.