Посол Греции: Практически все проблемы, связанные с проектом TAP, устранены

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшний день в греческом секторе полностью закончены 10 км трубопровода, практически закончены 80 км трубопровода в рамках проекта Трансадриатического газопровода ( TAP).

Как сообщает Report, об этом заявил посол Греции в Азербайджане Димитриос Цунгас на встрече с азербайджанскими студентами.

"В прошлом проблемы проекта TAP были устранены, в том числе технического и финансового порядка. На данный момент практически все проблемы устранены. Уже начался процесс прокладки. Из 850 км трубопровода 555 км проходят по территории Греции. Работы по прокладке ветки идут в соответствии с графиком, иногда даже опережая его", - заявил Д. Цунгас.

Посол напомнил, что вопрос реализации TAP будет обсуждаться на третьем заседании консультативного совета проекта "Южного газового коридора", который состоится 23 февраля в Баку на уровне министров энергетики стран-участниц проекта.

"Министр энергетики Греции также примет участие в этом мероприятии", - сказал Д. Цунгас.