Посол: Азербайджан и Беларусь могут наладить совместную нефтепереработку

"По мере развития ситуации объем поставок нефти Азербайджаном в Беларусь можно будет увеличивать, но это уже будут обсуждать наши нефтяные компании".

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству "БЕЛТА" рассказал посол Азербайджана в Беларуси Лятиф Гандилов.

Для этого найдены соответствующие прочные механизмы.

"Возможно, здесь появятся и другие формы сотрудничества. Например, в Беларуси может быть налажена совместная нефтепереработка и последующая продажа продукции на рынок третьих стран. Но это только как пример. Главное, что Азербайджан уже имеет возможность поставлять нефть в Беларусь на постоянной основе. Что будет дальше, вопросы сотрудничества в энергетической отрасли, возможно, будут обсуждаться во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан, который ожидается в этом году", - сказал посол.

Отметим, что компания SOCAR в марте - апреле поставила в Беларусь несколько танкеров нефти общим объемом свыше 300 тыс. тонн.