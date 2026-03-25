    Португалия увеличила закупки нефти из Азербайджана более чем на 3%

    Португалия увеличила закупки нефти из Азербайджана более чем на 3%

    Азербайджан в январе-феврале 2026 года экспортировал в Португалию 223,5 тыс. тонн сырой нефти стоимостью $112,4 млн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 3,5%, а стоимость - на 3%.

    Доля экспортированной в Португалию сырой нефти в общем объеме нефтяного экспорта Азербайджана составила 6,2%.

    Отметим, что всего за два месяца Азербайджан экспортировал 3,6 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму $1,7 млрд.

    Государственный таможенный комитет Сырая нефть
    Portuqaliya Azərbaycandan neft alışını 3 %-dən çox artırıb
    Portugal increases oil purchases from Azerbaijan by more than 3%
