Португалия увеличила закупки нефти из Азербайджана более чем на 3%
Энергетика
- 25 марта, 2026
- 14:17
Азербайджан в январе-феврале 2026 года экспортировал в Португалию 223,5 тыс. тонн сырой нефти стоимостью $112,4 млн.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 3,5%, а стоимость - на 3%.
Доля экспортированной в Португалию сырой нефти в общем объеме нефтяного экспорта Азербайджана составила 6,2%.
Отметим, что всего за два месяца Азербайджан экспортировал 3,6 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму $1,7 млрд.
14:43
Фото
Сахиба Гафарова и Цао Личжи обсудили межпарламентское сотрудничествоВнешняя политика
14:36
Азербайджан представлен на конференции Интерпола в ТбилисиВнешняя политика
14:26
Харун Армаган: Турция участвует в передаче сообщений между США и ИраномДругие страны
14:25
В Каспийском море произошло землетрясениеПроисшествия
14:17
Португалия увеличила закупки нефти из Азербайджана более чем на 3%Энергетика
14:13
Песков: Анкара может оказать влияние на Киев для отказа от ударов по газопроводамВ регионе
14:02
Галибаф: Иран внимательно отслеживает места развертывания войск СШАДругие страны
13:58
Фото
Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра хранения энергии "Абшерон"Энергетика
13:41