    Portuqaliya Azərbaycandan neft alışını 3 %-dən çox artırıb

    Portuqaliya Azərbaycandan neft alışını 3 %-dən çox artırıb

    Energetika
    • 25 mart, 2026
    • 13:46
    Portuqaliya Azərbaycandan neft alışını 3 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan Portuqaliyaya 223 min 549,41 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 112 milyon 357,89 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2025-ci ilin iki ayı ilə müqayisədə 3,5 %, dəyəri isə 3 % çoxdur.

    Portuqaliyaya ixrac edilən xam neftin Azərbaycanını ümumi neft ixracında payı 6,2 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-fevral aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan dəyəri 1 milyard 704 milyon 408,42 min ABŞ dolları olan 3 milyon 600 min 307,38 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 6 milyard 264 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 3 milyard 665 milyon ABŞ dolları ixracın, 2 milyard 599 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

    Azərbaycan nefti Dövlət Gömrük Komitəsi
    Португалия увеличила закупки нефти из Азербайджана более чем на 3%
    Portugal increases oil purchases from Azerbaijan by more than 3%

    14:49

    Pezeşkian regiondakı vəziyyətlə bağlı mövqeyinə görə Ərdoğana təşəkkür edib

    Region
    14:48

    Azərbaycan Voleybol Federasiyası hakimlərin hazırlığı üzrə seminarın sonuncu mərhələsini keçirib

    Fərdi
    14:38

    Harun Armağan: Türkiyə ABŞ və İran arasında mesajların ötürülməsində iştirak edir

    Digər ölkələr
    14:34

    Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən kərpicin həcmi açıqlanıb

    Sənaye
    14:27

    Peskov: Ankara qaz kəmərlərinə zərbə endirməməsi üçün Kiyevə təsir göstərə bilər

    Energetika
    14:25

    Qalibaf: İran ABŞ qoşunlarının dislokasiya yerlərini diqqətlə izləyir

    Digər ölkələr
    14:17

    Azərbaycanın parabadmintonçusu İbrahim Əliyev İspaniyada gümüş medal əldə edib

    Fərdi
    14:14

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    14:09
    Foto

    Sahibə Qafarova çinli parlamentari ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
