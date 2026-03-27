İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İlk dəfə ABŞ dollarının üzərində vəzifədəki prezidentin imzası olacaq

    Digər ölkələr
    • 27 mart, 2026
    • 03:33
    İlk dəfə ABŞ dollarının üzərində vəzifədəki prezidentin imzası olacaq

    Birləşmiş Ştatların Maliyyə Nazirliyi ABŞ-nin yaranmasının 250-ci ildönümünün qeyd edilməsi münasibətilə milli valyuta əsginaslarında ABŞ Prezidenti Donald Trampın və qurumun rəhbəri Skott Bessentin imzalarını yerləşdirmək niyyətində olduğunu bildirib.

    "Report" ABŞ Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu, ölkə tarixində fəaliyyətdə olan dövlət başçısının imzasının pul nişanlarında yerləşdiriləcəyi ilk hal olacaq.

    "Böyük ölkəmizin və prezident Donald Trampın tarixi nailiyyətlərini qeyd etmək üçün üzərində onun adı olan Amerika dollarını [buraxmaqdan] daha təsirli bir yol yoxdur", - Bessent vurğulayıb.

    Nazirin sözlərinə görə, onun ölkə tarixində "ABŞ-nin iqtisadi dirçəlişinin qızıl dövrünün memarı" kimi rolunu nəzərə alaraq Trampın imzasının milli valyutaya həkk olunması "təkcə yerinə düşən deyil, həm də tamamilə layiqlidir".

    1776-cı ildə təsdiqlənmiş İstiqlaliyyət Bəyannaməsi Birləşmiş Ştatların Britaniya imperiyasının hökmranlığından azad olunmasını rəsmiləşdirib. Sənəd 2 iyul 1776-cı ildə Pensilvaniya ştatının Filadelfiya şəhərində konqres tərəfindən bəyənilib. İki gün sonra konqres bəyannamənin redaktə edilmiş variantını təsdiqləyib və onun çap edilərək kütlələr arasında yayılması barədə sərəncam verib. Bununla əlaqədar 4 iyul Birləşmiş Ştatların yaranma tarixi hesab olunur.

    Donald Tramp Birləşmiş Ştatların Maliyyə Nazirliyi ABŞ dolları
    На долларах США впервые появится подпись действующего президента

    Son xəbərlər

    03:33

    İlk dəfə ABŞ dollarının üzərində vəzifədəki prezidentin imzası olacaq

    Digər ölkələr
    03:06

    Sözçü: İsrail İrandakı yüksək vəzifəli məmurları aradan götürməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    02:39

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsinin səkkiz oyunu keçirilib

    Futbol
    02:14

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycanla Macarıstan arasındakı strateji tərəfdaşlıq uğurla inkişaf edir

    Xarici siyasət
    02:03

    "Vikipediya" məqalələrin süni intellekt vasitəsilə yaradılmasını qadağan edib

    İKT
    01:37

    Əraqçi BMT Baş katibi ilə Hörmüz boğazındakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    01:19
    Foto

    Rusiyanın İrana göndərdiyi humanitar yardım Azərbaycanın dövlət sərhədindən keçib - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    01:04

    Lavrov Rusiyanın İrana kəşfiyyat məlumatları ötürməsi ilə bağlı xəbərləri təkzib edib

    Region
    00:35

    Tramp ABŞ-nin İranın enerji obyektlərinə 10 gün zərbə endirməyəcəyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti