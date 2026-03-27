    На долларах США впервые появится подпись действующего президента

    Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило о намерении разместить подписи американского президента Дональда Трампа и руководителя ведомства Скотта Бессента на банкнотах национальной валюты к празднованию 250-й годовщины образования США.

    Как сообщает Report со ссылкой на американский Минфин, это станет первым случаем в истории страны, когда на денежных знаках будет размещена подпись действующего главы государства.

    "Нет более эффективного способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Трампа, чем [выпустить] американские доллары с его именем", - подчеркнул Бессент.

    По словам министра, нанесение подписи Трампа на национальную валюту "не только уместно, но и вполне заслужено", учитывая его роль в истории страны в качестве "архитектора золотого века экономического возрождения США".

    Декларация независимости, утвержденная в 1776 году, ознаменовала освобождение Соединенных Штатов от господства Британской империи. Документ был одобрен Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. Спустя два дня Конгресс утвердил отредактированный вариант декларации и распорядился отпечатать и распространить его в массах, в связи с чем датой основания Соединенных Штатов принято считать 4 июля.

    Ты - Король

