Azərbaycanlı stolüstü tennisçi "Ginnesin Rekordlar Kitabı"na düşüb
Fərdi
- 12 aprel, 2026
- 20:34
Stolüstü tennisçi Nihad Məmmədov adını "Ginnesin Rekordlar Kitabı"na yazdırıb.
"Report" xəbər verir ki, seçmə komandamızın üzvü "Şüa İdman Kompleksi"ndə rekorda imza atıb.
Belə ki, o, topu uzaq məsafədən oyuna daxil etməkdə qeydə alınan dünya rekordunu yeniləyib.
Bu rekord türkiyəli Osman Gürcüyə məxsus idi (16.70 metr). N.Məmmədov bu hərəkəti 17 metr məsafədən həyata keçirməyi bacarıb.
17:26
Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edibİncəsənət
17:25
"Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaqFutbol
17:25
Foto
Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edibSosial müdafiə
17:22
Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edibDigər ölkələr
17:21
AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadırMaliyyə
17:18
Azərbaycanın akrobatika gimnastları Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblarFərdi
17:11
Azərbaycan sığortaçılarının investisiya portfelinin dəyəri 6 % azalıbMaliyyə
17:10
Fərid Cəlalov: "Azərbaycan çempionatının finalında bizi asan oyun gözləmir"Komanda
17:07