    Azərbaycanlı stolüstü tennisçi "Ginnesin Rekordlar Kitabı"na düşüb

    Fərdi
    • 12 aprel, 2026
    • 20:34
    Azərbaycanlı stolüstü tennisçi Ginnesin Rekordlar Kitabına düşüb

    Stolüstü tennisçi Nihad Məmmədov adını "Ginnesin Rekordlar Kitabı"na yazdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, seçmə komandamızın üzvü "Şüa İdman Kompleksi"ndə rekorda imza atıb.

    Belə ki, o, topu uzaq məsafədən oyuna daxil etməkdə qeydə alınan dünya rekordunu yeniləyib.

    Bu rekord türkiyəli Osman Gürcüyə məxsus idi (16.70 metr). N.Məmmədov bu hərəkəti 17 metr məsafədən həyata keçirməyi bacarıb.

    Ginnesin Rekordlar Kitabı Nihad Məmmədov Osman Gürcü Şüa İdman Kompleksi
    Нихад Мамедов вошел в Книгу рекордов Гиннесса

    Son xəbərlər

    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    17:22

    Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edib

    Digər ölkələr
    17:21

    AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadır

    Maliyyə
    17:18

    Azərbaycanın akrobatika gimnastları Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    17:11

    Azərbaycan sığortaçılarının investisiya portfelinin dəyəri 6 % azalıb

    Maliyyə
    17:10

    Fərid Cəlalov: "Azərbaycan çempionatının finalında bizi asan oyun gözləmir"

    Komanda
    17:07

    "Expressbank"ın xalis mənfəəti 35 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti