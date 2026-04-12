Азербайджанский спортсмен по настольному теннису Нихад Мамедов вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщает Report, член национальной сборной установил рекорд в спортивном комплексе "Шуа".

Так, он обновил мировой рекорд по вводу мяча в игру с дальней дистанции.

Предыдущий рекорд принадлежал турецкому спортсмену Осману Гюрджю и составлял 16,70 метра. Н.Мамедов сумел выполнить этот элемент с расстояния 17 метров.