    Нихад Мамедов вошел в Книгу рекордов Гиннесса

    12 апреля, 2026
    • 21:04
    Азербайджанский спортсмен по настольному теннису Нихад Мамедов вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

    Как сообщает Report, член национальной сборной установил рекорд в спортивном комплексе "Шуа".

    Так, он обновил мировой рекорд по вводу мяча в игру с дальней дистанции.

    Предыдущий рекорд принадлежал турецкому спортсмену Осману Гюрджю и составлял 16,70 метра. Н.Мамедов сумел выполнить этот элемент с расстояния 17 метров.

    Книга рекордов Гиннесса Нихад Мамедов настольный теннис
    Azərbaycanlı stolüstü tennisçi "Ginnesin Rekordlar Kitabı"na düşüb

