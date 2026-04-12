Нихад Мамедов вошел в Книгу рекордов Гиннесса
Индивидуальные
- 12 апреля, 2026
- 21:04
Азербайджанский спортсмен по настольному теннису Нихад Мамедов вошел в Книгу рекордов Гиннесса.
Как сообщает Report, член национальной сборной установил рекорд в спортивном комплексе "Шуа".
Так, он обновил мировой рекорд по вводу мяча в игру с дальней дистанции.
Предыдущий рекорд принадлежал турецкому спортсмену Осману Гюрджю и составлял 16,70 метра. Н.Мамедов сумел выполнить этот элемент с расстояния 17 метров.
