Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Посольство США поздравило азербайджанских дзюдоистов с успешным выступлением на ЧМ в Баку

    Индивидуальные
    • 13 октября, 2026
    • 17:04
    Посольство США поздравило азербайджанских дзюдоистов с успешным выступлением на ЧМ в Баку

    Посольство США поздравило сборную Азербайджана с успешным выступлением на чемпионате мира по дзюдо в Баку.

    Как сообщает Report, соответствующее поздравление дипмиссия опубликовала на своей странице в соцсетях.

    В посольстве отметили, что временный поверенный в делах США Эми Карлон посетила чемпионат, чтобы поддержать сборные США и Азербайджана.

    "Поздравляем сборную Азербайджана с впечатляющим выступлением на чемпионате мира по дзюдо 2026 года в Баку, где команда завоевала одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали. Временный поверенный в делах США Эми Карлон посетила чемпионат, чтобы поддержать сборные США и Азербайджана. Она присоединилась к болельщикам со всего мира, отметив особую способность спорта объединять людей и народы", - говорится в публикации посольства.

    Напомним, что на чемпионате мира по дзюдо, проходившем с 4 по 11 октября, сборная Азербайджана завоевала рекордные семь медалей. Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, Зелим Цкаев (81 кг), Ушанги Кокаури (+100 кг) – серебро, Рашид Мамедалиев (73 кг), Омер Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) стали обладателями бронзовых медалей.

    Посольство США Азербайджано-американские отношения Чемпионат мира по дзюдо 2026
    ABŞ səfirliyi Azərbaycan cüdoçularını dünya çempionatında uğurlu çıxışa görə təbrik edib
    US Embassy congratulates Azerbaijan's judokas on World Championship success
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    Фото
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    Фото
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей