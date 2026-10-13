Посольство США поздравило азербайджанских дзюдоистов с успешным выступлением на ЧМ в Баку

Посольство США поздравило сборную Азербайджана с успешным выступлением на чемпионате мира по дзюдо в Баку.

Как сообщает Report, соответствующее поздравление дипмиссия опубликовала на своей странице в соцсетях.

В посольстве отметили, что временный поверенный в делах США Эми Карлон посетила чемпионат, чтобы поддержать сборные США и Азербайджана.

"Поздравляем сборную Азербайджана с впечатляющим выступлением на чемпионате мира по дзюдо 2026 года в Баку, где команда завоевала одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали. Временный поверенный в делах США Эми Карлон посетила чемпионат, чтобы поддержать сборные США и Азербайджана. Она присоединилась к болельщикам со всего мира, отметив особую способность спорта объединять людей и народы", - говорится в публикации посольства.

Напомним, что на чемпионате мира по дзюдо, проходившем с 4 по 11 октября, сборная Азербайджана завоевала рекордные семь медалей. Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, Зелим Цкаев (81 кг), Ушанги Кокаури (+100 кг) – серебро, Рашид Мамедалиев (73 кг), Омер Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) стали обладателями бронзовых медалей.