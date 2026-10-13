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    ABŞ səfirliyi Azərbaycan cüdoçularını dünya çempionatında uğurlu çıxışa görə təbrik edib

    Fərdi
    • 13 oktyabr, 2026
    • 16:44
    ABŞ səfirliyi Azərbaycan cüdoçularını dünya çempionatında uğurlu çıxışa görə təbrik edib

    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi Bakıda keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatında uğurla çıxış edən Azərbaycan millisini təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin rəsmi sosial şəbəkə hesabında paylaşım olunub.

    Bildirilib ki, Azərbaycan cüdoçuları turnirdə 1 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc medal qazanıblar.

    Paylaşımda ABŞ-nin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlonun da çempionatı izlədiyi, ABŞ və Azərbaycan komandalarına azarkeşlik etdiyi qeyd olunub. O, dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn azarkeşlərlə birlikdə idmanın insanları və xalqları bir araya gətirən unikal gücünü vurğulayıb.

    Paylaşımda oktyabrın 12–18-də ABŞ-nin Las-Veqas şəhərində 23 yaşadək (U-23) güləşçilər arasında dünya çempionatının keçirildiyi də diqqətə çatdırılıb.

    Xatırladaq ki, Azərbaycanın cüdo millisi oktyabrın 4-dən 11-dək Milli Gimnastika Arenasında keçirilən dünya çempionatını rekord nəticə – 7 medalla başa vurub. Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Zelim Tçkayev (81 kq), Uşanqi Kokauri (+100 kq) gümüş, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq), Ömər Rəcəbli (81 kq), Murad Fətiyev (90 kq) və Kənan Nəsibov (+100 kq) bürünc medala sahib çıxıblar.

    Emi Karlon ABŞ səfirliyi Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    Посольство США поздравило азербайджанских дзюдоистов с успешным выступлением на ЧМ в Баку
    US Embassy congratulates Azerbaijan's judokas on World Championship success
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