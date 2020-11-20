Польская PGNiG увеличила поставки газа в Украину втрое

В октябре достигнута договоренность относительно предоставления польской компании доступа к материалам о возможности инвестирования в Украину

Польский нефтегазовый концерн PGNiG в течение первых трех кварталов этого года увеличила поставки природного газа в Украину до 950 млн кубометров, по сравнению с 330 млн куб. м за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на Польское радио, об этом рассказал вице-президент PGNiG Ярослав Врубель.

"Если речь идет об украинском направлении, то мы заинтересованы в нескольких отраслях сотрудничества, прежде всего это торговая отрасль, то есть экспорт нашего газа в Украину. Второе направление, которое нас интересует, – это поиск и добыча, что мы уже начинаем совместно с американским партнером. Уже несколько месяцев продолжается интенсивная работа над этим вопросом. А третья отрасль, которая нас точно интересует, – это сфера хранения", – сказал вице-президент компании.

В то же время он не конкретизировал планы PGNiG в Украине в части приватизации энергокомпаний, отметив, что продолжается анализ возможностей.

"Сама договоренность, достигнутая в октябре, касается предоставления нам доступа к материалам о возможности инвестирования в Украину. Сейчас мы это усиленно изучаем. В зависимости от полученного анализа, правление Польской нефтегазовой компании будет принимать стратегические решения, мы будем входить в эту отрасль, или нет", – сказал Врубель.

Как сообщалось, 12 октября на то время глава правления PGNIG Ежи Квечиньски заявил об интересе польской компании к участию в приватизации в Украине и заключил соглашение c Фондом государственного имущества Украины о конфиденциальности, которое позволяет компании получить доступ к информации об украинских госпредприятиях, выставленных на приватизацию.

Он также подписал инвестиционное соглашение с группой компаний "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) о совместном проекте разведки и добычи природного газа во Львовской области.

Напомним, в начале 2018 года польская нефтегазовая компания PGNIG обнаружила месторождение газа вблизи Перемышля на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной.