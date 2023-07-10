Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана

Поставки азербайджанской сырой нефти в Таджикистан ускорят индустриализацию страны.

Поставки азербайджанской сырой нефти на переработку в Таджикистан ускорят индустриализацию страны.

Об этом Report заявил таджикский политолог, председатель Национального Фонда "Шелковый путь-путь консолидации" Абдугани Мамадазимов.

По словам политолога, договоренность министров двух братских стран - экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода и экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева, о поставках нефти - знаковое событие для Таджикистана.

"Поставки азербайджанской сырой нефти для крупного нефтеперерабатывающего завода в свободной экономической зоне "Дангара" в ближайшем будущем будет способствовать обеспечению сразу двух приоритетов из четырех общенациональной стратегии страны: энергетической независимости и ускоренной индустриализации суверенного Таджикистана", - сказал он.

А.Мамадазимов отметил, что ввод в строй мощностей этого нефтеперерабатывающего предприятия существенно улучшит бесперебойное обеспечение горюче-смазочными материалами (ГСМ) как транспортной сферы, так и в целом промышленности.

"Это очень важно для Таджикистана, который до сих пор не обладает своей нефтеперерабатывающей отраслью", - добавил он.

Политолог подчеркнул, что данное решение может стать точкой отсчета для новых совместных проектов между странами.

По итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух государств было решено, что Азербайджан обеспечит поставки сырой нефти для нужд нефтеперерабатывающего завода СЭЗ "Дангара" к югу от Душанбе.

Также стороны обсудили инвестирование Азербайджана в реконструкцию предприятия Таджикской алюминиевой компании для увеличения его мощности, экспорт алюминия, криолита и фторида алюминия из Таджикистана в Азербайджан, поставки глинозема в Таджикистан, переработку сельхозпродукции и тарифы на перевозку по железным дорогам, развитие туризма, разведку месторождений природных ресурсов Таджикистана и увеличение двустороннего товарооборота.