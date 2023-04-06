Политолог: Азербайджан может сыграть важную роль в развитии водно-энергетической сферы Таджикистана

Азербайджан, как один из ведущих участников глобального углеводородного рынка, может сыграть существенную роль в развитии водно-энергетической сферы как Таджикистана, так и всей Центральной Азии.
Об этом Report заявил таджикский политолог, председатель Национального Фонда "Шелковый путь-путь консолидации" Абдугани Мамадазимов.
По его словам, сегодня Азербайджану, который является лидером Южного Кавказа, пора активизироваться в соседней Центральной Азии, включая Таджикистан.
"Имеется очень много сфер для взаимовыгодного и многопланового сотрудничества между нашими странами", - считает политолог.
А.Мамадазимов отметил, что в транзитном периоде перехода от углеводородов к чистой "зеленой энергии" азербайджанские инвестиции в строительство гидроузлов в Таджикистане отвечают интересам обеих сторон.
Политолог выразил надежду на то, что в будущем таджикская электроэнергия может через Азербайджан дойти и до европейских покупателей.
"Азербайджан, расположенный на удобном перекрестке Евразии, может также активно участвовать в разработке Технико-экономического обоснования (ТЭО) перспективного железнодорожного маршрута "Душанбе- Северный Памир-Кашгар" и его строительства, который раз и навсегда превратит Азербайджан в трансконтинентальный евразийский хаб", - подчеркнул эксперт.
По мнению Мамадазимова, вхождение Азербайджана в сферу нефтепереработки Таджикистана также отвечает интересам обеих стран.
Эксперт также затронул тему гуманитарного сотрудничества между странами:
"Основой углубления перспективных таджикско-азербайджанских отношений является наша общая "мягкая сила" - тяга к великой поэзии и высокой литературе, а также совместное изучение истории творчества наших великий мыслителей прошлого. Наследие великого Шелкового пути и его изучение также является перспективным направлением для сотрудничества ученых наших братских стран", - заключил Абдуган Мамадазимов.
6 апреля завершился государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Таджикистан. В рамках визита между странами было подписано 14 документов.