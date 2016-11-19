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    Подписано новое соглашение по "Шахдениз-2"

    Итальянская компания Lighthouse будет работать в Азербайджане до 2022 года

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Компания Saipem Contracting Netherlands B.V. заключила контракт с филиалом компании Lighthouse в Азербайджане о продлении существующего контракта по проведению исследовательских работ в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз".

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, контракт, подписанный с офисом Lighthouse в Азербайджане, заключен на четыре года. Новый контракт будет в силе до 2022 года.

    Генеральный директор Lighthouse Энрико Сасси выразил удовлетворение работой в Азербайджане.

    Отметим, что в консорциум по второму этапу разработки газового месторождения "Шахдениз" наряду с итальянской Snam входят и такие компании, как Bos Shelf и Star Gulf.

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