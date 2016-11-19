Подписано новое соглашение по "Шахдениз-2"

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Компания Saipem Contracting Netherlands B.V. заключила контракт с филиалом компании Lighthouse в Азербайджане о продлении существующего контракта по проведению исследовательских работ в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, контракт, подписанный с офисом Lighthouse в Азербайджане, заключен на четыре года. Новый контракт будет в силе до 2022 года.

Генеральный директор Lighthouse Энрико Сасси выразил удовлетворение работой в Азербайджане.

Отметим, что в консорциум по второму этапу разработки газового месторождения "Шахдениз" наряду с итальянской Snam входят и такие компании, как Bos Shelf и Star Gulf.