​Подписано четыре документа по поставкам газа SOCAR в Грузию

Тбилиси. 4 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Тбилиси между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и правительством Грузии подписано четыре документа о поставках газа.

Как сообщает Report, первый документ касается изменений в договоре о поставках газа и подписан президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и вице-премьером, министром энергетики Грузии Кахой Каладзе, генеральным директором Нефтегазовой корпорации Грузии Давидом Твалабеишвили, директором ООО SOCAR Gas Export-Import Зауром Гулиевым.

Второй документ предусматривает внесение изменений в договор о купле-продаже газа и подписан президентом SOCAR и гендиректором Нефтегазовой корпорации Грузии. По этому документу также подписано "Гарантийное обязательство".

Акт о передаче прав подписали Ровнаг Абдуллаев, директор ООО SOCAR Georgia Gas Азер Мамедов и гендиректор нефтегазовой корпорации Грузии.

Договор о купле-продаже газа между SOCAR и ООО SOCAR Georgia Gas подписали Ровнаг Абдуллаев и глава SOCAR Georgia Gas Азер Мамедов.