    Подписан меморандум между GECO и Zhero в рамках Черноморского энергокоридора

    Совместное предприятие "Зеленый энергетический коридор" (GECO, Black Sea Energy), созданное в рамках проекта по экспорту "зеленой энергии" по маршруту Каспий-Черное море-Европа, и итальянская компания Zhero подписали необязывающий меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщает Report со ссылкой на Zhero, документ предусматривает изучение возможностей сотрудничества в рамках проекта "Зеленый энергетический коридор".

    Соглашение подписали генеральный директор СП Фархад Мамедов и сооснователь Zhero Алессандра Пасини.

    В рамках меморандума предполагается обмен опытом в области реализации крупномасштабных энергетических коридоров, опираясь на компетенции, наработанные Zhero в рамках инициативы Medlink между Италией и Северной Африкой.

    Отметим, что реализация данного проекта предусматривается в рамках подписанного в 2022 году в Бухаресте соглашения о стратегическом партнерстве в сфере развития и передачи "зеленой энергии" между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией. Этот документ стал важным шагом на пути к формированию зеленого энергетического коридора в Европу.

    СП по проекту "зеленого коридора" Каспий-Черное море- Европа создано в рамках подписанного между Грузией, Венгрией, Румынией и Азербайджаном 25 июля 2023 года меморандума о взаимопонимании.

    Проект Черноморского подводного кабеля является крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую соединит Грузию и Румынию, и свяжет энергосистемы Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Длина подводного кабеля составит более 1 155 км (1 115 км под водой и 40 км по суше), напряжение - 525 кВ, а мощность - 1 300 МВт. Завершение строительства подводного электрического кабеля через Черное море запланировано на 2032 год.

    Zhero Europe Фархад Мамедов Алессандра Пасини Энергокоридор Black Sea Energy
