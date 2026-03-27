GECO və "Zhero" arasında Qara dəniz enerji dəhlizi çərçivəsində memorandum imzalanıb
- 27 mart, 2026
- 11:36
Xəzər-Qara dəniz-Avropa marşrutu üzrə "yaşıl enerji"nin ixracı layihəsi çərçivəsində yaradılmış "Yaşıl Enerji Dəhlizi" (GECO, Black Sea Energy) birgə müəssisəsi və İtaliyanın "Zhero" şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
"Report"un "Zhero"ya istinadən verdiyi məlumata görə, birgə müəssisənin baş direktoru Fərhad Məmmədov və "Zhero"nun həmtəsisçisi Alessandra Pasininin imzaladığı sənəd "Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsi çərçivəsində əməkdaşlıq imkanlarının öyrənilməsini nəzərdə tutur.
Memorandum çərçivəsində "Zhero"nun İtaliya və Şimali Afrika arasındakı "Medlink" təşəbbüsü çərçivəsində qazandığı təcrübəyə əsaslanaraq, irimiqyaslı enerji dəhlizlərinin yaradılması sahəsində təcrübə mübadiləsinin aparılması nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, bu layihənin 2022-ci ildə Buxarestdə Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan arasında "yaşıl enerji"nin inkişafı və ötürülməsi sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında imzalanmış saziş çərçivəsində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu sənəd Avropaya "yaşıl enerji" dəhlizinin formalaşdırılması yolunda mühüm addım olub.
Xəzər-Qara dəniz-Avropa yaşıl dəhlizi layihəsi üzrə birgə müəssisənin yaradılması haqqında Anlaşma Memorandumu 25 iyul 2023-cü il tarixində Gürcüstan, Macarıstan, Rumıniya və Azərbaycan arasında imzalanıb.
Qara dəniz sualtı kabel layihəsi Gürcüstan və Rumıniyanı birbaşa birləşdirəcək və Cənubi Qafqaz ilə Cənub-Şərqi Avropanın enerji sistemlərini əlaqələndirəcək ən böyük infrastruktur layihəsidir. Sualtı kabelin uzunluğu 1 155 km-dən çox (1 115 km su altında və 40 km quruda), gərginliyi 525 kV, gücü isə 1 300 MVt olacaq. Qara dəniz vasitəsilə sualtı elektrik kabelinin tikintisinin başa çatdırılması 2032-ci ilə planlaşdırılır.