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Подача "Газпромом" газа для Европы через Украину вернулась на уровень 2022 года

Подача "Газпромом" газа для Европы через Украину вернулась на уровень 2022 года "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,1 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", что на 4,2% выше показателя днем ранее.
Энергетика
22 февраля 2023 г. 11:02
Подача Газпромом газа для Европы через Украину вернулась на уровень 2022 года

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,1 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", что на 4,2% выше показателя днем ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам представитель "Газпрома". Таким образом, поставки российского газа вернулись к прошлогодним показателям.

По его словам, 21 февраля, объем прокачки составил 40,4 млн кубометров.

В феврале поставки российского газа через Украину возросли на 72% по сравнению с показателем конца января.

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