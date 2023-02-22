Подача "Газпромом" газа для Европы через Украину вернулась на уровень 2022 года

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,1 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", что на 4,2% выше показателя днем ранее.

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,1 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", что на 4,2% выше показателя днем ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам представитель "Газпрома". Таким образом, поставки российского газа вернулись к прошлогодним показателям.

По его словам, 21 февраля, объем прокачки составил 40,4 млн кубометров.

В феврале поставки российского газа через Украину возросли на 72% по сравнению с показателем конца января.