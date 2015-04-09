​Под Лондоном обнаружено крупное месторождение нефти

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В 50 километрах от Лондона, недалеко от аэропорта Гатвик (Gatwick), обнаружено крупное месторождение нефти. Как сообщает Report со ссылкой на британские СМИ, информацию об этом распространила компания UK Oil and Gas Investments (UKOG).

По информации, общий запас нефти может составлять 100 млрд. баррелей - 158 млн. баррелей на каждые 2,6 кв. км. Бурение на этом месте началось в прошлом году, а большая часть нефти находится на глубине 762 и 914 метров.

Эксперты, сопоставляя схожие геологические исследования в США и Западной Сибири, предположили, что может быть извлечено только от 3% до 15% запасов.

Исполнительный директор UKOG Стивен Сандерсон считает, что эта находка имеет большое национальное значение и является самым важным открытием за последние 30 лет.