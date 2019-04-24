Еврокомиссия намерена провести трехстороннюю встречу по газу с РФ и Украиной в ближайшие недели

Еврокомиссия (ЕК) намерена провести трехстороннюю министерскую встречу по газу с РФ и Украиной "в ближайшие недели" в Брюсселе, однако пока не получила подтверждения от России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении замглавы ЕК Мароша Шефчовича.

"Я намерен провести в Брюсселе следующий раунд трехсторонних переговоров по газу в ближайшие недели. После выборов на Украине я уже связался с премьер-министром Владимиром Гройсманом и приветствовал готовность его правительства продолжать участие в этих консультациях. Сейчас продолжаю контакты с российской стороной", - заявил он.

Главной темой этой встречи станет обсуждение перспектив заключения нового контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года. По имеющимся оценкам, от этого транзита Киев получает до $3 млрд в год.

Последняя трехсторонняя министерская встреча по газу проходила в Брюсселе 21 января, на ней стороны не пришли к взаимопониманию ни по вопросу украинского транзита, ни по взаимным искам "Газпрома" и "Нафтогаза". По итогам переговоров было принято решение продолжить консультации в мае, после завершения электорального цикла на Украине.