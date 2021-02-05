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По TANAP транспортировано 4,7 млрд кубометров газа

По TANAP транспортировано 4,7 млрд кубометров газа В 2020 году в Турцию экспортировано 11,1 млрд кубометров газа, что на 21% больше показателя годом ранее.
Энергетика
5 февраля 2021 г. 17:58
По TANAP транспортировано 4,7 млрд кубометров газа

В 2020 году в Турцию экспортировано 11,1 млрд кубометров газа, что на 21% больше показателя годом ранее.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Минэнерго о проделанной работе за 2020 год.

По TANAP транспортировано 4,7 млрд кубометров этого объема, что на 1,9 млрд кубометров или 68,8 % больше, чем в 2019 году.

В Турцию транспортируется природный газ с месторождения "Шахдениз". Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа по TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.

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Версия на английском языке TANAP transported 4.7 BCM of natural gas last year
Версия на азербайджанском языке Ötən il TANAP-la 4,7 mlrd kubmetr təbii qaz nəql edilib

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