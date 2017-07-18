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    По магистральным трубопроводам Азербайджана транспортировано 21 млн тонн нефти

    На BTC приходится 78% общего объема транспортируемой нефти

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 21 052,7 тыс. тонн нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 78,3% общего объема транспортируемой нефти.

    За январь-июнь текущего года по данному трубопроводу транспортировано 16 474,7 тыс. тонн нефти. За этот период по BTC прокачано 3 263,0 тыс. тонн транзитной нефти.

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