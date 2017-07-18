По магистральным трубопроводам Азербайджана транспортировано 21 млн тонн нефти

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 21 052,7 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 78,3% общего объема транспортируемой нефти.

За январь-июнь текущего года по данному трубопроводу транспортировано 16 474,7 тыс. тонн нефти. За этот период по BTC прокачано 3 263,0 тыс. тонн транзитной нефти.