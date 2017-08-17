Площадка №1778 на "Нефтяных камнях" капитально отремонтирована

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ На нефтегазовых месторождениях, эксплуатируемых ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), проводятся широкомасштабные работы по ремонту и строительству гидротехнических сооружений, улучшению инфраструктуры на эстакадах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

В сообщении говорится, что на днях капитально отремонтирована и сдана в эксплуатацию площадка № 1778 площадью 784 кв. м НГДУ "Нефтяные камни". В ходе ремонтных работ, проводимых трестом "Нефтгазтикинти", вбиты 33 укрепляющие сваи, установлены 26 ригельных прогонов, 21 металлическая ферма, надводные металлические связи и 40 сидений, проложена противопожарная водная линия протяженностью 110 м.

Все работы были осуществлены в соответствии с современными требованиями безопасности и охраны труда. Государственная приемная комиссия приняла в эксплуатацию площадку после проверки на соответствие строительным правилам и нормам.