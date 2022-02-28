Petkim завершил 2021 год с чистой прибылью 5,5 млрд лир

Petkim, дочернее предприятие крупнейшего промышленного холдинга Турции SOCAR Turkiye, обнародовало финансовые показатели 2021 года.

Petkim, дочернее предприятие крупнейшего промышленного холдинга Турции SOCAR Turkiye, обнародовало финансовые показатели 2021 года.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, Petkim завершил 2021 год с рекордной прибылью как в долларах, так в турецких лирах.

По данным, чистая прибыль Petkim составила 5,5 млрд долларов. В 2021 году общий объем продаж увеличился по сравнению с показателями 2020 года на 137% - до 28,7 млрд лир.

Руководитель отдела переработки и нефтехимии SOCAR Turkiye и генеральный директор Petкim Анар Мамедов отметил, что в 2021 году вырос спрос на упаковочные материалы: ”Благодаря бесперебойному производству НПЗ STAR коэффициент использования производственного потенциала Petkim в 2020 году вырос с 87,9% в 2020 году до 92,6% в 2021 году”.

Petkim увеличил коммерческие продажи по сравнению с предыдущим периодом. Коммерческие продажи, доля которых в общем объеме продаж превысила 33%, принесли прибыль в размере 65 млн долларов.