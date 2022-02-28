Petkim завершил 2021 год с чистой прибылью 5,5 млрд лир

Petkim, дочернее предприятие крупнейшего промышленного холдинга Турции SOCAR Turkiye, обнародовало финансовые показатели 2021 года.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, Petkim завершил 2021 год с рекордной прибылью как в долларах, так в турецких лирах.
По данным, чистая прибыль Petkim составила 5,5 млрд долларов. В 2021 году общий объем продаж увеличился по сравнению с показателями 2020 года на 137% - до 28,7 млрд лир.
Руководитель отдела переработки и нефтехимии SOCAR Turkiye и генеральный директор Petкim Анар Мамедов отметил, что в 2021 году вырос спрос на упаковочные материалы: ”Благодаря бесперебойному производству НПЗ STAR коэффициент использования производственного потенциала Petkim в 2020 году вырос с 87,9% в 2020 году до 92,6% в 2021 году”.
Petkim увеличил коммерческие продажи по сравнению с предыдущим периодом. Коммерческие продажи, доля которых в общем объеме продаж превысила 33%, принесли прибыль в размере 65 млн долларов.