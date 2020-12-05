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Petkim Holding поддержит строительство новой больницы в Измире

Petkim Holding поддержит строительство новой больницы в Измире “Petkim Holding” İzmirdə yeni xəstəxananın tikintisinə dəstək olacaq
Энергетика
5 декабря 2020 г. 13:59
Petkim Holding поддержит строительство новой больницы в Измире

Petkim Petrokimya Holding, основная доля которого принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), поддержал еще один социальный проект в поселке Алиага в Измире, Турция.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, подписан протокол о строительстве главного здания скорой помощи в Алиага.

Проект будет подготовлен Департаментом здравоохранения Измира, а Petkim Petrokimya Holding A.S окажет материальную поддержку его реализации и строительству.

Здание будет введено в эксплуатацию в течение 75 дней. Стоимость строительства первых 2 этажей здания спонсирует Petkim Holding.

На церемонии подписания протокола среди прочих присутствовали председатель муниципалитета Алиага Саркан Аджар, заместитель председателя Petkim Petrokimya Holding Халиг Мустафаев.

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Версия на азербайджанском языке “Petkim Holding” İzmirdə yeni xəstəxananın tikintisinə dəstək olacaq

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