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Госсекретарь МИД Венгрии: IGB является прорывом для энергобезопасности Европы

Госсекретарь МИД Венгрии: IGB является прорывом для энергобезопасности Европы Государственный секретарь по политике безопасности Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сзтарай назвал интерконнектор Греция-Болгария (IGB) прорывом в вопросах обеспечения энергобезопасности Европы.
Энергетика
22 сентября 2022 г. 14:33
Госсекретарь МИД Венгрии: IGB является прорывом для энергобезопасности Европы

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) является прорывом в вопросах обеспечения энергобезопасности Европы.

Как передает Report, об этом государственный секретарь по политике безопасности министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сзтарай заявил, выступая на пятой Румынской международной газовой конференции.

Он рассказах о различных альтернативах, которые снизят зависимость Европы от российского газа.

"Также Азербайджан увеличивает поставки газа в Европу... Очень отрадно видеть, как страны проявляют солидарность в этом вопросе", - заявил П. Сзтарай.

21-22 сентября в Бухаресте проходит Румынская международная газовая конференция, на которой также принимает участие министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 млрд кубометров.

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Версия на английском языке Hungarian Foreign Ministry: IGB - breakthrough for Europe’s energy security
Версия на азербайджанском языке Macarıstan XİN: “IGB Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün irəliləyə doğru atılan addımdır”

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