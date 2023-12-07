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Парвиз Шахбазов: Мы хотим расширить сотрудничество с Великобританией в области ВИЭ

Парвиз Шахбазов: Мы хотим расширить сотрудничество с Великобританией в области ВИЭ Азербайджан намерен расширить сотрудничество с Великобританией в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Энергетика
7 декабря 2023 г. 12:45
Парвиз Шахбазов: Мы хотим расширить сотрудничество с Великобританией в области ВИЭ

Азербайджан намерен расширить сотрудничество с Великобританией в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Он отметил, что Азербайджан, являясь нефтегазовой страной, стремится осуществить энергетический переход.

"Сегодня очень актуальны такие вопросы, как возобновляемые источники энергии, энергетический переход, для этого приняты соответствующие законы, в настоящее время реализуются крупные проекты. В этой области Великобритания также является для нас важным партнером. Кроме того компания BP является нашим ведущим партнером в нефтегазовой сфере. Мы хотим продолжить наше сотрудничество в этом направлении", - сказал Шахбазов.

Министр также отметил высокий уровень сотрудничества в энергетической сфере с Европейским союзом.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: 'We want to expand cooperation with UK in renewable energy sources'
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Birləşmiş Krallıqla bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək istəyirik”

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