Парвиз Шахбазов: К 2027 году объем транзита казахстанской нефти по БТД может быть увеличен до 7 млн тонн

С 2023 года по настоящее время через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан на мировой рынок было транспортировано 3,4 млн тонн казахстанской нефти.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе 21-го заседания азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству, проходящем в Баку.

П. Шахбазов отметил, что в сфере энергетики сотрудничество между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и "КазМунайГаз" по транзиту казахстанской нефти через Азербайджан развивается успешно.

"Планируется возможное увеличение объемов до 7 млн тонн в год к 2027 году и дальнейший рост на взаимовыгодных условиях", - сказал министр.

Напомним, что открытие трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан состоялось 13 июля 2006 года. Его протяженность составляет 1 768 км: 443 км проходит по территории Азербайджана, 249 км - по территории Грузии и 1 076 км - по территории Турции.