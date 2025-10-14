Pərviz Şahbazov: "2027-ci ilə qədər BTC ilə Qazaxıstan neftinin tranzit həcmi 7 milyon tona qədər artırıla bilər"
- 14 oktyabr, 2025
- 11:55
2027-ci ilə qədər Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri ilə dünya bazarına çıxarılan Qazaxıstan neftinin həcminin ildə 7 milyon tona qədər artırılması və gələcəkdə qarşılıqlı faydalı şərtlərlə daha çox artım planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov Bakıda keçirilən iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan-Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiyasının 21-ci iclasında bildirib.
Nazir qeyd edib ki, 2023-cü ildən bu günə qədər BTC kəməri ilə dünya bazarına 3,4 milyon ton Qazaxıstan nefti nəql edilib: "Enerji sahəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə "KazMunayQaz" arasında Qazaxıstan neftinin Azərbaycan ərazisindən tranziti üzrə əməkdaşlıq uğurla inkişaf edir".
Xatırladaq ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin açılışı 2006-cı il iyulun 13-də baş tutub. Onun uzunluğu 1 768 km təşkil edir: 443 km Azərbaycan, 249 km Gürcüstan, 1 076 km Türkiyə ərazisindən keçir.