    Pərviz Şahbazov: "2027-ci ilə qədər BTC ilə Qazaxıstan neftinin tranzit həcmi 7 milyon tona qədər artırıla bilər"

    Energetika
    • 14 oktyabr, 2025
    • 11:55
    Pərviz Şahbazov: 2027-ci ilə qədər BTC ilə Qazaxıstan neftinin tranzit həcmi 7 milyon tona qədər artırıla bilər

    2027-ci ilə qədər Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri ilə dünya bazarına çıxarılan Qazaxıstan neftinin həcminin ildə 7 milyon tona qədər artırılması və gələcəkdə qarşılıqlı faydalı şərtlərlə daha çox artım planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov Bakıda keçirilən iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan-Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiyasının 21-ci iclasında bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, 2023-cü ildən bu günə qədər BTC kəməri ilə dünya bazarına 3,4 milyon ton Qazaxıstan nefti nəql edilib: "Enerji sahəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə "KazMunayQaz" arasında Qazaxıstan neftinin Azərbaycan ərazisindən tranziti üzrə əməkdaşlıq uğurla inkişaf edir".

    Xatırladaq ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin açılışı 2006-cı il iyulun 13-də baş tutub. Onun uzunluğu 1 768 km təşkil edir: 443 km Azərbaycan, 249 km Gürcüstan, 1 076 km Türkiyə ərazisindən keçir.

    Парвиз Шахбазов: К 2027 году объем транзита казахстанской нефти по БТД может быть увеличен до 7 млн тонн
    Parviz Shahbazov: Transit of Kazakh oil via BTC may increase to 7 million tons by 2027

