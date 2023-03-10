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Парвиз Шахбазов: Азербайджан начал работать с партнерами для увеличения объема экспорта газа в Европу

Парвиз Шахбазов: Азербайджан начал работать с партнерами для увеличения объема экспорта газа в Европу С января текущего года Азербайджан начал работать с партнерами, чтобы нарастить объем экспорта газа в Европу.
Энергетика
10 марта 2023 г. 16:39
Парвиз Шахбазов: Азербайджан начал работать с партнерами для увеличения объема экспорта газа в Европу

С января текущего года Азербайджан начал работать с партнерами, чтобы нарастить объем экспорта газа в Европу.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал во время выступления на панельном заседании на тему "Роль новых энергетических и транспортных коридоров в Евразийской зоне" в рамках X Глобального Бакинского форума.

По словам министра, с 2027 года Азербайджан планирует вдвое увеличить объем экспорта газа в Европу.

П.Шахбазов отметил, что Зангезурский коридор будет одновременно транспортным и энергетическим коридором: "Планируем по этому коридору транспортировать энергию в Нахчыван, а уже оттуда в Турцию и Европу".

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Версия на английском языке Azerbaijan will further increase natural gas exports to Europe, says energy minister
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Azərbaycan qazının Avropaya ixracını artırmaq üçün tərəfdaşlarla işlərə başlanılıb”

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