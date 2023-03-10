Парвиз Шахбазов: Азербайджан начал работать с партнерами для увеличения объема экспорта газа в Европу

С января текущего года Азербайджан начал работать с партнерами, чтобы нарастить объем экспорта газа в Европу.

С января текущего года Азербайджан начал работать с партнерами, чтобы нарастить объем экспорта газа в Европу.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал во время выступления на панельном заседании на тему "Роль новых энергетических и транспортных коридоров в Евразийской зоне" в рамках X Глобального Бакинского форума.

По словам министра, с 2027 года Азербайджан планирует вдвое увеличить объем экспорта газа в Европу.

П.Шахбазов отметил, что Зангезурский коридор будет одновременно транспортным и энергетическим коридором: "Планируем по этому коридору транспортировать энергию в Нахчыван, а уже оттуда в Турцию и Европу".