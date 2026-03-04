Орхан Зейналов: Ряд стран проявляют интерес к Транскаспийскому энергокоридору

Наряду со странами, уже присоединившимися к проекту "Зеленый энергетический коридор Центральная Азия – Азербайджан" (Транскаспийский коридор зеленой энергии), интерес к инициативе проявляют и другие государства региона.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, об этом заявил заместитель министра энергетики Орхан Зейналов на первом семинаре в Баку, посвященном технико-экономическому обоснованию первого этапа развития проекта.

Оценив инициативу как перспективную, он подчеркнул, что коридор соединит регионы Каспийского и Черного морей и обеспечит передачу чистой возобновляемой энергии из Центральной Азии на европейские рынки.

Заместитель министра энергетики Казахстана Санжар Жаркешов сообщил, что к 2030 году страна планирует увеличить установленную мощность генерации до 26 ГВт, из которых 30–35% придется на возобновляемые источники. По его словам, обладая значительным ресурсным потенциалом, Казахстан намерен экспортировать чистую энергию в Европу через данный коридор.

Директор Азиатского банка развития по Азербайджану Сунния Дуррани-Джамал отметила, что реализация проекта будет способствовать укреплению региональной взаимосвязанности.

Технико-экономическое обоснование проекта разрабатывается в партнерстве с Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в апреле 2025 года.