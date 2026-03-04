İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Orxan Zeynalov: "Mərkəzi Asiya-Azərbaycan Yaşıl Enerji Dəhlizi"nə regionda ciddi maraq var"

    Energetika
    • 04 mart, 2026
    • 16:44
    Orxan Zeynalov: Mərkəzi Asiya-Azərbaycan Yaşıl Enerji Dəhlizinə regionda ciddi maraq var

    "Mərkəzi Asiya-Azərbaycan Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsinə rəsmi qoşulmuş ölkələrlə yanaşı, digər regional tərəflər də təşəbbüsdə iştirak etməyə ciddi maraq göstərir.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu energetika nazirinin müavini Orxan Zeynalov Bakıda "Mərkəzi Asiya - Azərbaycan Yaşıl Enerji Dəhlizi" üzrə birinci inkişaf mərhələsinin Texniki-İqtisadi Əsaslandırma sənədinə dair ilk seminarda bildirib.

    O, layihəni böyük perspektivə malik təşəbbüs kimi dəyərləndirərək, dəhlizin Xəzər və Qara dəniz regionlarını birləşdirməklə Mərkəzi Asiyadan Avropa bazarlarına təmiz bərpa olunan enerjinin ötürülməsini təmin edəcəyini bildirib.

    Qazaxıstanın energetika nazirinin müavini Sanjar Jarkeşov isə ölkəsinin 2030-cu ilədək ümumi enerji istehsal gücünü 26 QVt-a qədər artırmağı hədəflədiyini və bunun 30-35 %-ni isə bərpa olunan enerji mənbələrinin payına düşəcəyini bildirib. O vurğulayıb ki, Qazaxıstan zəngin enerji ehtiyatlarına malikdir və bu dəhliz vasitəsilə təmiz enerjini Avropa bazarlarına ixrac etmək niyyətindədir.

    "Özbəkistan Milli Elektrik Şəbəkəsi"nin idarə heyəti sədrinin müavini Feruz Kurbonov da layihəyə böyük maraq göstərdiklərini ifadə edərək, onu yüksək perspektivli təşəbbüs kimi qiymətləndirib. Özbəkistanın ölkə daxilində mühüm enerji infrastrukturlarına böyük həcmlərdə investisiyalar yatırdığını, 2030-cu ilədək regional şəbəkəyə qoşulmaq və Avropaya ixrac etmək üçün əlavə elektrik enerjisi güclərinə malik olmağı hədəflədiyi bildirilib.

    Asiya İnkişaf Bankının (ADB) Azərbaycan üzrə direktoru Sunniya Durani Camal isə layihənin regionda bağlantıların möhkəmlənməsinə dəstək verəcəyini bildirib. Seminarda "CESI S.p.A." şirkəti tərəfindən layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırmasının ilk təqdimatı edilib. İlkin nəticələrin müsbət olduğu vurğulanaraq, birinci mərhələ üzrə analitik çərçivə və növbəti addımlar barədə məlumat verilib.

    Sonda iştirakçılar bu mərhələ üzrə TİƏ hesabatının tamamlanması və II Mərhələyə hazırlıq istiqamətində əsas texniki ehtimallar, data tələbləri və növbəti addımlar barədə razılığa gəliblər.

    "Mərkəzi Asiya-Azərbaycan Yaşıl Enerji Dəhlizi"nin texniki-iqtisadi əsaslandırması ADB və Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankı (AIIB) ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində hazırlanır və 2025-ci ilin aprel ayında imzalanmış Anlaşma Memorandumu ilə dəstəklənir.

    Orxan Zeynalov: Mərkəzi Asiya-Azərbaycan Yaşıl Enerji Dəhlizinə regionda ciddi maraq var
    Orxan Zeynalov: Mərkəzi Asiya-Azərbaycan Yaşıl Enerji Dəhlizinə regionda ciddi maraq var

    Azərbaycan Energetika Nazirliyi Orxan Zeynalov Mərkəzi Asiya - Azərbaycan Yaşıl Enerji Dəhlizi
    Foto
    Орхан Зейналов: Ряд стран проявляют интерес к Транскаспийскому энергокоридору

    Son xəbərlər

    17:37

    Pit Heqset: İran ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatına cavab vermək iqtidarında deyil

    Digər ölkələr
    17:36

    Skott Bessent: 15 %-lik qlobal rüsum yaxın günlərdə qüvvəyə minəcək

    Digər ölkələr
    17:36

    Beşyaşlıların məktəbə hazırlığı ilə bağlı müəssisələrin siyahısı genişləndirilib

    Elm və təhsil
    17:35

    Azərbaycanın Baş konsulu: Qars və Ağdam şəhərləri qardaşlaşacaq

    Xarici siyasət
    17:30

    Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilib

    Biznes
    17:29

    Gürcüstan parlamenti qrantlarla bağlı dəyişiklikləri qəbul edib, hökumətdən icazə alınmalıdır

    Region
    17:28

    "Bornmut" stadionunun tutumunu iki dəfə artırmaq üçün 50 milyon funt-sterlinq xərcləyəcək

    Futbol
    17:27

    KİV: ABŞ-nin sualtı qayığı Şri-Lanka sahillərində İran hərbi gəmisini batırıb - YENİLƏNİB - 2

    Digər ölkələr
    17:25

    Sumqayıtda 64 yaşlı kişi güllələnib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti