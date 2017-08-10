ОПЕК спрогнозировал небольшое увеличение спроса на нефть

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Общемировой спрос на нефть в 2017 году составит в среднем 96,5 млн баррелей/сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, это следует из прогноза ОПЕК. По сравнению с предыдущей версией документа прогноз спроса увеличен на 100 тыс. в сутки.

В 2018 году, согласно обновленным данным ОПЕК, спрос на нефть в мире вырастет до 97,8 млн баррелей/сутки, что на те же 100 тыс. баррелей превышает озвученный ранее прогноз.

Объем среднесуточной добычи нефти в невходящих в ОПЕК странах в 2017 году, по прогнозу экспертов картеля, составит 55,6 млн баррелей.