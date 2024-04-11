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ОПЕК сохранил оценку роста спроса на нефть в 2024-2025 годах

ОПЕК сохранил оценку роста спроса на нефть в 2024-2025 годах ОПЕК сохранил прогноз роста спроса на нефть в 2024 и 2025 годах.
Энергетика
11 апреля 2024 г. 17:02
ОПЕК сохранил оценку роста спроса на нефть в 2024-2025 годах

ОПЕК сохранил прогноз роста спроса на нефть в 2024 и 2025 годах.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

В 2024 году спрос вырастет на 2,25 млн баррелей (б/с) - до 104,46 млн б/с, а в 2025 году еще на 1,85 млн б/с - до 106,31 млн б/с.

Прогноз поставок предложения нефти из стран, не входящих в ОПЕК, скорректировался незначительно: в 2024 году ОПЕК ждет роста показателя на 1,07 млн б/с - до 70,44 млн б/с, в то время как месяц назад прогнозировался рост на 1 млн б/с - до 70,53 млн б/с.

Прогноз роста на 2025 год вырос с 1,3 млн до 1,4 млн б/с и сейчас составляет 71,75 млн б/с.

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