ОПЕК: Рост добычи нефти в РФ и Казахстане отвечает сезонной модели спроса

Участники альянса должны компенсировать перепроизводство нефти до конца июля

ОПЕК+ назвал рост добычи нефти в России и Казахстане на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с) в апреле отвечающим сезонной модели спроса на нефть.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания ОПЕК+ в четверг.

"Министры одобрили сохранение уровня производства марта в течение апреля месяца, за исключением России и Казахстана, которым будет разрешено увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. б/с соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления", - говорится в документе. Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с на апрель.

Кроме того, на заседании ОПЕК+ министры продлили срок, до которого

Министры также продлили срок, до которого участники альянса должны компенсировать перепроизводство нефти, с марта до конца июля 2021 года

участники альянса должны компенсировать перепроизводство нефти, с марта до конца июля 2021 года. Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 1 апреля 2021 года.