ОПЕК+ решила продолжить увеличение добычи в июле

Страны ОПЕК+ по итогам заседания альянса решили сохранить прежние параметры сделки, продолжат увеличивать добычу в июле.

Страны ОПЕК+ по итогам заседания альянса решили сохранить прежние параметры сделки, продолжат увеличивать добычу в июле.

Как передаёт Report, об этом говорится в коммюнике организации.

"С учетом текущих фундаментальных показателей рынка нефти и консенсуса по его перспективам, заседание:… подтвердило решение, принятое на 15-й встрече стран ОПЕК и вне ОПЕК по поводу корректировок добычи в июле 2021 года с учетом существующий рыночных условий", — сказано в коммюнике.

Стороны также подтвердили решение альянса, принятое в 2020 году, и с учетом поправок, внесенных в июне, сентябре, декабре 2020 года, а также в январе и апреле 2021 года, постепенно возвращать на рынок 2 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались. На апрель текущего года они составляли 6,9 миллиона баррелей в сутки, на май — 6,55 миллиона, на июнь составляют 6,2 миллиона, на июль — 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляли 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне будут находиться на уровне 6,6 миллиона, в июле — 5,76 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в Саудовской Аравии в мае составляла в среднем 8,482 миллиона баррелей в сутки, что соответствовало обязательствам в рамках ОПЕК+, сообщил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Мы добывали ровно столько, сколько было положено (по условиям ограничений ОПЕК+ — ред.), то есть 8,482 (миллиона баррелей в сутки — ред.)", — сказал он, отвечая на вопрос об уровне добычи нефти в королевстве в мае.

Следующая встреча всех стран альянса ОПЕК+ назначена на 1 июля, говорится в пресс-релизе альянса по итогам прошедшего сегодня заседания.

"Восемнадцатое совещание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, запланировано на 1 июля 2021 года", — говорится в сообщении.

Альянс также подчеркнул необходимость продолжения консультаций и тщательного мониторинга рынка, а также проведения ежемесячных встреч профильных министров стран ОПЕК и ОПЕК+.