ОПЕК+ раскрыл планы по объему добычи нефти в будущем году

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Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ "ОПЕК+ не будет продолжать наращивать добычу нефти в 2019 году".
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции по итогам заседания мониторингового комитета министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
"Мы продолжим еще консультации с другими странами ОПЕК +. Но определенно могу сказать, что в нашей новой стратегии в 2019 году мы не будем наращивать добычу", - сказал он.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости