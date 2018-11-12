ОПЕК+ раскрыл планы по объему добычи нефти в будущем году

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ "ОПЕК+ не будет продолжать наращивать добычу нефти в 2019 году".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции по итогам заседания мониторингового комитета министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Мы продолжим еще консультации с другими странами ОПЕК +. Но определенно могу сказать, что в нашей новой стратегии в 2019 году мы не будем наращивать добычу", - сказал он.