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    ОПЕК+ раскрыл планы по объему добычи нефти в будущем году

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ "ОПЕК+ не будет продолжать наращивать добычу нефти в 2019 году".

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции по итогам заседания мониторингового комитета министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

    "Мы продолжим еще консультации с другими странами ОПЕК +. Но определенно могу сказать, что в нашей новой стратегии в 2019 году мы не будем наращивать добычу", - сказал он.

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