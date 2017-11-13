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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 74 тыс. баррелей в сутки, а в 2018 году − на 130 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом говорится в ежемесячном отчете картеля.

Так, рост мирового спроса на нефть в 2017 году составит 1,53 млн баррелей в сутки − до 96,94 млн баррелей в сутки. Повышение прогноза ОПЕК объясняет большим, чем ожидалось, спросом на нефть в Китае.

По итогам 2018 года ожидается рост спроса на нефть в 1,51 млн баррелей в сутки, до 98,45 млн баррелей в сутки. Прогноз по спросу на нефть из стран ОПЕК пересмотрен в сторону увеличения на 360 тыс. баррелей в сутки с предыдущего значения 33,42 млн баррелей в сутки. ОПЕК прогнозирует, что поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК вырастут в 2018 году более умеренно, чем прогнозировалось ранее − до 870 тыс. баррелей в сутки (против 940 тыс. баррелей).

Отметим, что публикация ежемесячного обзора нефтяного рынка и долгосрочный прогноз World Energy Outlook 2017 от Международного энергетического агентства ожидается завтра.