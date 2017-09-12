Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ ОПЕК повысил прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году на 0,29% или 280 тыс. баррелей в сутки, до 96,77 млн баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из доклада организации за сентябрь.

Прогноз по росту спроса на нефть в 2017 году составляет приблизительно 1,49% или 1,42 млн баррелей в сутки к прошлому году. В 2016 году спрос на нефть в мире составил около 95,35 млн баррелей в сутки.

Мировой спрос на нефть на 2018 год также был пересмотрен в сторону увеличения по сравнению с предыдущим докладом на 0,07% или 70 тыс. баррелей - до 98,12 млн баррелей. Рост спроса ожидается на 1,4% или 1,35 млн баррелей в день к прошлому году.