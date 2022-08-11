ОПЕК понизил прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,3 млн б/с

ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с из-за некоторых региональных изменений, прогноз роста на 2023 год сохранен на уровне 2,7 млн б/с.

ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с из-за некоторых региональных изменений, прогноз роста на 2023 год сохранен на уровне 2,7 млн б/с.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в ежемесячном отчете организации.

Таким образом, в этом году, по оценке ОПЕК, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее.

Так, повышен прогноз потребления в I квартале на 30 тыс. б/с - до 99,36 млн б/с, во II кв. повышен на 220 тыс. б/с - до 98,56 млн б/с, а в III кв. понижен на 720 тыс. б/с - до 99,93 млн б/с, в IV кв. - еще на 0,55 млн б/с, до 102,22 млн б/с.

"Основные показатели мирового рынка нефти продолжали уверенно восстанавливаться до уровней, существовавших до пандемии COVID-19, на протяжении большей части первой половины 2022 года, хотя появились признаки замедления роста мировой экономики и спроса на нефть", - пишут аналитики ОПЕК.

В 2022 году, как ожидается, в странах ОЭСР спрос на нефть вырастет на 1,6 млн б/с - до 46,4 млн б/с (предыдущий прогноз роста - 1,8 млн б/с). Потребление нефти в странах, не входящих в ОЭСР, вырастет на 1,5 млн б/с (прежний прогноз увеличения - 1,6 млн б/с) - до 53,6 млн б/с в 2022 году, что на 1,2 млн б/с выше, чем в 2019 году. В этом регионе ОПЕК ожидает устойчивого роста как в транспортном, так и промышленном секторах на фоне восстановления экономической активности.